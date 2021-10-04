Москва, 4 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в своем YouTube-канале видео испытательного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

"Военно-Морской Флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Полёт ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель.

«Испытательная стрельба ракетой «Циркон» с атомной подводной лодки признана успешной», — добавили в оборонном ведомстве.