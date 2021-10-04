Октябрьский район, Ростовская область, 4 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Ростовской области произошёл смертельный пожар, в результате которого погибла женщина. Ещё три человека, в том числе подросток, пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

backalleytaxes.com Пожар

Инцидент случился в слободе Красюковская Октябрьского района ранним утром 3 октября. В экстренные службы поступил сигнал о пожаре в частном доме на улице Делигатской. Площадь возгорания превысила 55 кв. метров.

В результате пожара погибла женщина. Травмированы мальчик 2008 года рождения, а также двое взрослых — мужчина и женщина. Причиной возникновения огня стало короткое замыкание электропроводки.