Коркино, Челябинская область, 4 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Челябинской области откроется ещё 150 коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новая госпитальная база откроется в больнице №1 города Коркино. Она начнёт работу 5 октября. Сейчас идёт её подготовка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области выявили уже более 99 тыс. носителей коронавируса. Число больных COVID-19 растёт.