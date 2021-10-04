Анадырь, 4 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. На Чукотке завершилась лососевая путина-2021 — с 1 октября сезон закрылся для всех видов рыболовства. Суммарный объём вылова тихоокеанских лососей составил 4,9 тыс. тонн или 68,5% от выделенных объёмов, сообщили 4 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Большая часть улова — 2,9 тыс. тонн пришлось на горбушу, массовые подходы которой бывают по нечетным годам. Также было выловлено 1,9 тыс. тонн кеты и около 178 тонн нерки.

В этом году сроки путины были установлены с 1 июня по 30 сентября, однако из-за ледовой обстановки путина началась позднее — 24 июня. Промышленный лов вели 14 рыбодобывающих предприятий.

Общий объём вылова промысловиками составил 4,7 тыс. тонн лосося, что составило 75,6% от выделенной квоты.

Объёмы вылова традиционного рыболовства — 272,7 тонны лосося или 27,5% от выделенной квоты. Это объём общин без учета вылова коренных жителей Чукотки, они отчитываются о вылове один раз в год до 20 января. Рыболовы-любители в эту путину добыли 34,3 тонны лосося или 35,9% от представленного объёма.

Также добыча лососевых велась в рамках лимитов, выделяемых в научно-исследовательских и контрольных целях профильной организацией — добыто 5,3 тонны лосося.

Морской рыбой будут обеспечены все районы округа, в том числе и социальные учреждения. Уже доставлена кета и горбуша в Билибино — 11 тонн, в Певек — 2,1 тонны. Ещё 15 тонн отправят ближайшим судном в Чукотский и Провиденский районы. Беринговский район будет обеспечен рыбой после открытия зимника. В села Алькатваам, Беринговский, Мейныпильгыно и Хатырка планируется доставить 2,6 тонны рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство в ноябре и декабре 2021 года проведёт аукционы по распределению квот на вылов лососей в Дальневосточном бассейне.