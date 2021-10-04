Канберра, , 09:53 — REGNUM Федеральное правительство Австралии закупило еще 15 000 доз сотровимаба, который оказался успешным в лечении некоторых пациентов с COVID-19. Об этом 4 октября сообщил телеканал Nine News.

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Как сообщают журналисты, ссылаясь на данные правительства, первые дозы препарата уже прибыли на территорию страны. В Австралии применение сотровимаба было одобрено в августе.

По данным министерства здравоохранения Австралии, препарат снижает количество госпитализаций или смертей на 79% среди взрослых пациентов с диагнозом COVID-19, которые подвержены риску развития тяжелых симптомов заболевания. В то же время в ведомстве признали, что только от восьми до пятнадцати процентов пациентов с коронавирусом выиграют от этого.

Всего власти Австралии закупили 30 000 доз сотровимаба.

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