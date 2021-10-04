Бухарест, 4 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Сборная России по настольному теннису проиграла команде Германии в финале командного чемпионата Европы и завоевала серебряные медали турнира. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Настольный теннис

Немецкая команда победила с общим счётом 3:1.

Сначала Максим Гребнев обыграл Бенедикта Дуду (3:2), затем Патрик Франциска победил Льва Кацмана (3:2), а Дан Цю оказался сильнее Владимира Сидоренко (3:1). В четвёртой партии Гребнев проиграл Франциске (2:3).

Чемпионат Европы по настольному теннису проходил в Румынии. В нём принимали участие 26 команд. Сборная России обыграла в группе Францию и Нидерланды, в четвертьфинале — Австрию, в полуфинале — Швецию.

Сборная России играла в финале командного чемпионата Европы впервые. До этого лучшим результатом была бронза в 2013 году. Сборная Германии в девятый раз стала чемпионом Европы.