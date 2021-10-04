Сеул, 4 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал 23 отечественные компании на общую сумму 10,4 млрд вон (~$8,8 млн) за ценовой сговор при реализации проектов по установке противопожарного оборудования. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Комиссии по справедливой торговле (KFTC).

Ian Muttoo Сеул

По их словам, в период с 2011 по 2017 год компании договорились зафиксировать расценки на 304 раунда торгов, в ходе которых 13 строительных компаний выбирали поставщиков противопожарного оборудования.

В соответствии со строительными правилами, при сдаче в эксплуатацию новых квартир требуется установка противопожарных устройств.