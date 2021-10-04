Тбилиси, 4 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Адвокаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прибыли к своему подзащитному в Руставскую тюрьму, сообщил один из адвокатов Бека Басилая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Мы уже заходим внутрь», — сказал он РИА Новости.

Адвокаты пообещали рассказать о деталях встречи после ее завершения. Это первая встреча защиты с Саакашвили после его задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили заявил о своём прибытии в Грузию через соцсеть Facebook 1 октября. Он выложил два видео из Батуми. Задержали его вечером того же дня. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде.

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