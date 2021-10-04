Ижевск, 4 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Удмуртии в связи с ростом числа заражений коронавирусом увеличилось время производства ПЦР-тестов на COVID-19 и, соответственно, получения их результатов. Об этом сообщила зампред правительства республики Эльвира Пинчук на своей странице в Instagram.

Admtyumen.ru Лабораторные исследования на коронавирус

Стандартный срок получения результата — 48 часов, однако в настоящее время этот стандарт зачастую не соблюдается.

Пинчук уточнила, что эта проблема будет обсуждаться на заседании правительства республики и заверила, что напишет отдельный пост на эту тему.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 октября в республике с начала пандемии провели 1 776 007 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 8688 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8351 исследование. При этом летом в среднем в сутки проводилось около 2−3 тыс. тестов на COVID-19.

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