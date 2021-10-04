Уфа, 4 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Комплекс по переработке дикорастущих грибов, плодов и ягод предложили построить предпринимателям в Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

YegorGeologist Гриб

Сотрудники корпорации развития региона подготовили два бизнес-предложения для инвесторов, которые намерены перерабатывать дикорастущие грибы, плоды и ягоды на территории Кушнаренковского и Зилаирского районов.

Так, в Зилаирском районе предлагается построить комплекс по переработке грибов, плодов и ягод. На реализацию данного проекта необходимо направить свыше 33 млн рублей и создать 25 новых рабочих мест. Комплекс по переработке лесных грибов и трюфелей предложено создать в Кушнаренковском районе. На реализацию данного проекта необходимо направить 12 млн рублей. В случае его реализации будет создано 20 рабочих мест.

Чиновники считают, что этот бизнес в регионе может стать очень прибыльным, поскольку Башкирия богата грибами, ягодами и травами, которые пользуются спросом за пределами региона и страны.

«По дикоросам объём недооценённого рынка около четырех миллиардов. Есть такие виды культур, за которые за рубежом готовы платить большие деньги. Время показывает, что сейчас растет спрос со стороны потребителей на экопродукты. Задумка глобальная — мы хотим сделать сеть центров сбора и переработки дикорастущих культур по всей республике. На этом могут зарабатывать как местные жители, сдавая собранное сырье, так и предприниматели», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приняли законы, направленные на развитие туризма.