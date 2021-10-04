Кызыл, 4 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Туве за шесть месяцев 2021 года покупатели более 37 млн раз оплатили товары и услуги с помощью банковских карт. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе национального банка республики, это на треть больше аналогичного периода 2020 года.

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При этом сумма покупок достигла 23 млрд рублей, что уже на 45% превышает показатели января-июня 2020 года. Средний чек составил 618 рублей. По словам заместителя управляющего финансовым учреждением Владислава Сарыгина, многие жители привыкли пользоваться безналичной оплатой.

«Чтобы удовлетворить потребность граждан, торгово-сервисные предприятия республики ежегодно увеличивают число терминалов для оплаты. За год их количество выросло на 8,5% и достигло 6,4 тыс. штук», — отметил он.

По данным на 1 июля 2021 года на каждого жителя республики приходится в среднем по две банковские карты.

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