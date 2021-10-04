Благовещенск, 4 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Амурской области коронавирусом болеют даже новорождённые. Об этом рассказала на круглом столе главный внештатный педиатр министерства здравоохранения региона Светлана Дударикова. По её словам, количество случаев коронавируса среди детей резко увеличилось с началом учебного года, написала «Амурская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Дети чаще стали болеть ковидом. Причем самого разного возраста, начиная от новорожденных, которые поступают к нам из роддома уже с таким диагнозом. На сегодняшний день только по Благовещенску 104 ребёнка с подтвержденным диагнозом лечатся в амбулаторных условиях. И в стационаре — инфекционном госпитале, который расположен в детской городской больнице, лежит 12 детей. Переносят дети новую коронавирусную инфекцию в легкой или средней степени тяжести», — рассказала Светлана Дударикова.

Осложнение от COVID-19 в виде пневмонии было только у одного несовершеннолетнего — 17-летней девушки. Тем не менее, педиатр выразила надежду, что в ближайшее время будет разработана вакцина для несовершеннолетних.

«Контактных детей очень много. С начала учебного года заболеваемость ковидом возросла в три раза!» — отметила Светлана Дударикова.

Как сообщало ИА REGNUM, школьники Амурской области стали болеть COVID-19 на 28,6% чаще. В целом уровень заболеваемости в регионе за неделю вырос на 2,3%.