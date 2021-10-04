Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 73-м году жизни скончалась Ольга Старовойтова — родная сестра российского политика, депутата Госдумы Галины Старовойтовой, погибшей в результате заказного убийства в ноябре 1998 года.

Facebook.com/o.starovoitova Ольга Старовойтова и Борис Вишневский (цитата со страниц в «Фейсбук")

О смерти Ольги Старовойтовой, много сделавшей для увековечивания памяти сестры, 4 октября сообщил депутат Законодательного собрания от партии «Яблоко» и близкий друг семьи Борис Вишневский.

«У нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку», — написал Вишневский.

Он уточнил ИА REGNUM, что Ольга Старовойтова умерла после продолжительной тяжелой болезни.

Ольга Старовойтова — член Международного союза журналистов, религиовед, президент общественного фонда «Музей Галины Старовойтовой».