Белгород, 4 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Неизвестные отравили собак в приюте «Добрый дом» под Белгородом, сообщает 4 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Wow_Pho Собака

По словам сотрудников приюта, кто-то рассыпал яд на территории выгула животных. Две собаки погибли. Ещё четверых питомцев удалось спасти. В приюте нет камер видеонаблюдения, однако зоозащитники предполагают, кто мог это сделать.

В питомнике отметили, что в ЧП разбираются правоохранительные органы.