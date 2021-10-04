Джакарта, 4 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В индонезийской провинции Южный Сулавеси сошёл оползень, в результате чего числятся пропавшими без вести четыре человека, сообщает CNN Indonesia.

twitter @SAR_NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Спасатели на месте где произошел оползень. Индонезия

Инцидент произошел в деревне Иланбату. Оползень засыпал жилой дом. На месте работают спасатели.

«Мы все еще ищем тела пропавших без вести и помогаем пострадавшим», — говорится в заявлении Национального агентства Индонезии по поиску и спасению.

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