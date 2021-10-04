Брюссель, 4 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Бельгии на аукционе Bonhams будет продан редкий родстер BMW Z1. Об этом сообщается на сайте компании.

Bonhams Родстер BMW Z1

Данная модель BMW Z1 была в числе последней партии автомобилей, сошедших с конвейера в 1991 году. Всего было выпущено 8 тыс. данных родстеров. Кроме того, это одно из 228 авто, получивших вишневый оттенок Magic Violet.

Машина, которая выставлена на продажу, никогда не ездила по дорогам общего пользования, а простояла как выставочный экспонат в офисе бывшего владельца. Поэтому пробег автомобиля составляет всего 16 км, которые были накатаны во время тестовых заездов.

Впервые BMW представила концепт Z1 в 1986 году. Серийная модель появилась в 1987 году.

Родстер оснащается мотором V6 М²0 мощностью 170 л. с. Весит модель всего 1250 кг за счет конструкции кузова и пластиковых панелей. От 0 до 100 км/ч Z1 разгоняется за 8,0 с. При этом его максимальная скорость составляет 225 км/ч.

Ранее компания Caterham Cars Group Limited (CCG) представила в Японии новый родстер Seven 170.

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