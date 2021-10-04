Токио, 4 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Square Enix назвала сроки релиза онлайн-игры Final Fantasy VII: The First Soldier. Публикацию компания разместила 3 октября на twitter-странице проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Final Fantasy VII Remake

Разработчики объявили, что геймеры смогут начать регистрировать аккаунты в октябре 2021 года, и что релиз игры состоится в ноябре 2021-го. Они предложили поклонникам франшизы следить на новостями.

https://twitter.com/FFVII_FS_EN/status/1444596934421872640

Напомним, Final Fantasy VII: The First Soldier будет представлять собой онлайн-игру в жанре «королевской битвы». Её действие развернётся во вселенной Final Fantasy VII Remake. Отметим, что события в игре будут происходить до тех, которые были показаны в оригинальной игре.