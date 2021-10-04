Подгорица, 4 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Общее количество занятых в Черногории на конец августа 2021 года составляло 145,7 тысячи человек, что на 27 тысяч меньше, чем в том же месяце прошлого года, когда это число составляло 172,1 тысячи человек. Такие данные обнародовало статистическое управление страны Monstat.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

В августе 2019 года в Черногории было 210 занятых, что на 65 тысяч больше, чем в настоящее время. Наибольшее снижение количества сотрудников за последние 12 месяцев произошло в сфере торговли, где оно уменьшилось с 34 до 29 тысяч, а также в административной и сервисной деятельности, в которую входят агентства по трудоустройству, количество сотрудников уменьшилось с 7,3 до 4,2 тыс. человек. В туризме и общепите численность работников сокращена с 13 до 10,3 тысяч.

Спад был зафиксирован во всех секторах, а наименьший был в государственном и частном здравоохранении с 11,9 до 11,2 тысячи работников.