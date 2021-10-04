Лыткарино, Московская область, 4 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. При крушении вертолёта в Московской области погибли три человека, сообщает 4 октября газета «Московский комсомолец».

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По данным СМИ, на месте крушения обнаружены паспорта, принадлежащие, по всей видимости, погибшим. Пассажирами вертолёта могли быть 21-летние Семён Садков из Соликамска и его ровесница Христиана Кисель из Березняков (Пермский край). Издание отмечает, что процедура опознания пока не проведена. Предполагается, что пара совершала романтический полёт.

Также разбился пилот вертолёта Александр Шапочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в СК возбудили уголовное дело после крушения вертолёта.