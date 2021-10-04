Барселона, Испания, 4 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. «Эспаньол» одержал победу над мадридским «Реалом» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Elemaki Стадион «RCD Эспаньол»

В составе «Эспаньола» голы забили нападающий Рауль де Томас на 17-й минуте матча и полузащитник Алейш Видаль на 60-й. У «Реала» отличился форвард Карим Бензема на 71-й минуте.

На сегодняшний день «Эспаньол» занимает 13-е место в чемпионате Испании, в активе команды девять очков. «Реал» идёт на первом месте с 17 очками.

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