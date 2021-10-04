Ташкент, 4 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В одном из многоэтажных домов Чиланзарского района Ташкента произошла вспышка газовоздушной смеси. Об этом сообщает МЧС Узбекистана.

Uxfon.com Взрыв газа

Взрыв произошел 3 октября, в 22:13 по местному, для ликвидации последствий ЧС на место происшествия мгновенно прибыли пять пожарно-спасательных экипажей МЧС.

«Согласно имеющейся информации к этому часу, жители дома не пострадали. Обошлось без жертв», — сообщает ведомство.

Отмечается, что вспышка привела к частичному ущербу нескольких квартир, местами повреждены окна и двери.

«В эти часы специалистами профильных служб проводится изучение причин, приведших к данной чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.