В Ташкенте в многоэтажном доме произошел взрыв газа
Ташкент, 4 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В одном из многоэтажных домов Чиланзарского района Ташкента произошла вспышка газовоздушной смеси. Об этом сообщает МЧС Узбекистана.
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Взрыв газа
Взрыв произошел 3 октября, в 22:13 по местному, для ликвидации последствий ЧС на место происшествия мгновенно прибыли пять пожарно-спасательных экипажей МЧС.
«Согласно имеющейся информации к этому часу, жители дома не пострадали. Обошлось без жертв», — сообщает ведомство.
Отмечается, что вспышка привела к частичному ущербу нескольких квартир, местами повреждены окна и двери.
«В эти часы специалистами профильных служб проводится изучение причин, приведших к данной чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.