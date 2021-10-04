Улан-Удэ, 4 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Бурятии могут отменить режим ЧС регионального уровня. Этот вопрос был поднят на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в республике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального агентства ГО и ЧС.

Владимир Бадмаев, ИА REGNUM Селенга

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«В связи со стабилизацией паводковой обстановки на территории Бурятии появилась необходимость перевода деятельности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Бурятия из режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» в режим «Повседневная деятельность», — отметили в ведомстве.

Комиссия будет ходатайствовать от отмене режима ЧС перед правительством республики. Впрочем, при положительном решении это не коснётся режимов ЧС, действующих на муниципальных уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС регионального характера был объявлен в Бурятии 2 сентября в связи с ухудшением паводковой ситуации. Из-за повышения уровня реки Селенга частично были подтоплены дома и усадьбы в Кяхтинском, Иволгинском, Тарбагатайском, Селенгинском районах, а также в столице республики Улан-Удэ.

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