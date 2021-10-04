Киев, 4 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. С 1 октября транзит природного газа из России в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся. Об этом 4 октября сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

Gary Dee Без газа

«В прессе распространяется информация о том, что «Газпром» возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности», — написал он в своем сообщении.

Также Макогон добавил, что в настоящее время имеется незначительный поток газа из Украины в Венгрию, однако это, по слова главы «Нафтогаза», не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, хранившими его в украинских ПХГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября представитель комсомола Украины Александр Кононович заявил, что Россия остановила транзит газа точно так же, как Киев когда-то перекрыл Северо-Крымский канал.