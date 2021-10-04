Кито, 4 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Нацполиция Эквадора смогла восстановить контроль над тюрьмой Литораль, где в результате бунта 28 сентября были убиты 116 человек. Об этом в аккаунте ведомства в Twitter написала командующая ведомством генерал Тання Варела.

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«На основании чрезвычайного положения, которое позволяет полиции и вооруженным силам находиться внутри пенитенциарного учреждения, насилие удалось взять под контроль», — написала Варела.

Отмечается, что в результате проведённой операции в тюрьме Литораль полиция изъяла 13 единиц огнестрельного оружия, в том числе шесть автоматических винтовок и семь пистолетов, а также 1136 патронов различного калибра, 250 ножей, 5 гранат, 60 мобильных телефонов и 6 кг запрещённых веществ.

Ранее в тюрьме Литораль вспыхнули крупнейшие за всю историю пенитенциарной системы Эквадора беспорядки, в результате которых 116 человек были убиты, и ещё 79 были ранены. Президент страны Гильермо Лассо ввёл режим чрезвычайного положения для урегулирования ситуации.