Москва, 4 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В России на поддержку отрасли железнодорожного транспорта будет направлено ещё 1,9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 4 октября сообщается на сайте российского правительства.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Электричка

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«На субсидирование пригородных перевозок будет дополнительно направлено более 1,9 млрд рублей, — говорится в пояснительных материалах. — Решение позволит сохранить наиболее востребованные направления электричек и доступные цены на билеты, обеспечит стабильную и безопасную работу железнодорожной отрасли».

Уточняется, что средства на эти цели буду выделены из резервного фонда правительства.

Напомним, поручение поддержать пригородных перевозчиков дал президент России Владимир Путин. В 2020 году на эти цели было выделено свыше 3 млрд рублей, а в апреле 2021 года направлено почти 6 млрд рублей.