Москва, 4 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Москве социальные работники и сотрудники отделов «Московского долголетия» возобновили работу по информированию людей пожилого возраста о вакцинации от COVID-19, сообщается на портале мэра столицы.

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Для информирования пенсионеров о вакцинации соцработники проводят обходы по квартирам в будние дни с 10:00 до 20:00. Подтвердить полномочия сотрудника можно в управлениях соцзащиты.

Москвичи старше 65 лет, сделавшие один компонент прививки от COVID-19 до 31 декабря 2021 года, получат подарочный набор «С заботой о здоровье». Подарок можно получить до 1 марта 2022 года. Обладателями набора стали уже почти 200 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве около 90 тысяч люди старше 65 лет, сделавших прививку от COVID-19, получили подарочные наборы «С заботой о здоровье».

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