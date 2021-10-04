Киев, 4 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Газовый кризис на Украине покажет, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны, заявил украинский экономист Алексей Кущ в своей статье для издания «Главред».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По его словам, выяснить, каковы реальные объемы внутренней добычи газа в стране и насколько сильно Украина столкнется с дефицитом газа, нельзя, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом.

«Очищение кризисом. Точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас «газовая инквизиция» будет очищать экономику и население морозом и тарифами», — заявил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что добыча газа на Украине обходится в одну гривну за кубометр, тогда как населению газ продают за восемь гривен.

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