Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Посторонний предмет в эскалаторе стал причиной закрытия станции метро «Черная речка» в Петербурге утром в понедельник, 4 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Florstein Метро Черная Речка, Петербург

Вход на эту станцию «синей» ветки был закрыт с 08:44 по 08:58 мск, в утренний час пик.

«Посторонний предмет попал в эскалатор», — уточнили в пресс-службе подземки.

В настоящее время станция функционирует в штатном режиме.