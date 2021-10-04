Гранада, Испания, 4 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. «Гранада» одержала победу над «Севильей» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Единственный гол в матче забил полузащитник «Гранады» Рубен Рочина на 25-й минуте.

На сегодняшний день «Гранада» занимает 17-е место в чемпионате Испании, в активе команды шесть очков. «Севилья» идёт на четвёртом месте с 14 очками.

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