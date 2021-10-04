Челябинск, 4 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Челябинской области 3 октября обнаружили ещё 392 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них шестеро школьников. С начала пандемии в регионе выявили уже 99 093 случая заражения.

Вылечились 84 тыс. пациентов. Больных COVID-19 насчитывается 10 287 человек и пока их число продолжает расти.