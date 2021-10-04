Уфа, 4 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Двух человек спасли на водохранилище в Башкирии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что поздно вечером 3 октября спасатели села Павловка получили информацию о том, что на Павловском водохранилище сломалась моторная лодка, на борту которой находятся люди. При этом «путешественники» сами не могут добраться до берега.

Спасатели эвакуировали мужчину 1980 года рождения и женщину 1981 года рождения на берег.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на озере Кустаревское в Башкирии спасли двух рыбаков.