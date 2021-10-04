Омск, 4 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Стоимость хлеба в Омске с 1 октября увеличилась на 15%. Речь идёт о продукции одного из крупнейших омских производителей хлебобулочных изделий ОАО «Хлебодар», передаёт «12 канал».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб

Рост цен на хлеб прогнозировали ещё в конце сентября. По словам совладельца предприятия Евгения Аронова, причин подорожания много. Это, в частности, выросшие цены на муку, яйца, сахар, маргарин, масло.

«И зарплата у нас не соответствовала требованиям сегодняшнего дня», — цитирует Аронова «Омск-Информ».

Аронов заверил, что в этом году предприятие не планирует ещё раз повышать цены на свою продукцию.

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