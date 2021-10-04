Москва, 4 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В опубликованном досье о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам не ничего нового, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Чиновник

"Без лидера самой незалежной страны в мире, конечно же, не обошлось! Да и нет в обнародованных данных никакой сенсации, просто обычные будни чиновников», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В досье, в частности, упоминается президент Украины Владимир Зеленский. Раскрыты финансовые секреты 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 политиков и государственных чиновников в 91 стране, а также целого ряда беглецов, аферистов и убийц по всему миру, сообщили в консорциуме.

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