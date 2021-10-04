Тирасполь, , 09:29 — REGNUM Поставки вооружения из США в Молдавию угрожают миру и стабильности в регионе. Об этом 3 октября заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев на телеканале «Первый Приднестровский».

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что армия Молдавии, как и по всем нормативным документам, станет неотъемлемой частью структур НАТО. У них есть договор взаимодействия с НАТО, у них есть два центра НАТО: информационный и координационный», — отметил Игнатьев.

Он призвал посредников переговорного процесса Кишинёва и Тирасполя заставить молдавскую сторону оставаться в рамах диалога. Игнатьев подчеркнул, что в ПМР в случае исчерпания дипломатических методов будут принимать «ответные меры».

Напомним, на прошлой неделе, по информации минобороны Молдавии, из США в Кишинёв поставили первую партию вооружений на сумму $5 млн. Что именно находилось в той партии, не сообщается.

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