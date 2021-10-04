Лиссабон, 4 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. «Бенфика» проиграла «Портимоненсе» в матче восьмого тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alface «Бенфика»

Единственный гол в матче забил защитник «Портимоненсе» Лукас на 66-й минуте.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает первое место в чемпионате Португалии, на счету команды 21 очко. «Портимоненсе» идёт на пятом месте с 14 очками.

Напомним, 29 сентября «Бенфика» одержала разгромную победу над «Барселоной» в матче Лиги чемпионов со счётом 3:0.

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