Киев, 4 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине был выявлен 4821 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 4 октября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 3 октября на Украине зафиксирован 4821 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 448, медработников — 50)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 460 010.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 114 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 56 889.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 264 523 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 966 892 теста на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 7967 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.