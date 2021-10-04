Улан-Удэ, 4 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители пресекли сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, 29-летний горожанин заготовил самостоятельно запрещённое вещество 2 октября в Иволгинском районе.

МВД по Бурятии В Бурятии пресекли сбыт наркотиков в крупном размере

Упаковав «урожай» в мешки, он повёз их в город на машине. Однако на проспекте Строителей Улан-Удэ его остановили сотрудники полиции.

«В автомобиле у подозреваемого полицейскими обнаружено и изъято около 9 килограммов марихуаны. Мужчина рассказал правоохранителям, что намеревался переправить наркотическое средство домой и заняться поиском покупателя», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Задержанному теперь грозит до 12 лет лишения свободы. Отмечается, что мужчина ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление.