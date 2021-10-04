Для спасения сухогруза VERA SU к берегам Болгарии направлены три корабля
София, 4 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Европейская комиссия по морской безопасности (ЕКМБ) направила к черноморскому побережью Каменного Берега (Добричская область Болгарии) три корабля, которым предстоит провести дополнительные спасательные работы на месте крушения сухогруза VERA SU. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.
Согласно официальным данным, в ходе соответствующих работ планируется перегрузить товар из трюмов VERA SU, а также эвакуировать членов его экипажа. Ранее эксперты ЕКМБ пришли к выводу, что в настоящее время аварийное судно не представляет опасности для экологической ситуации в указанном регионе Черного моря, поскольку разлива топлива зафиксировано не было.
По словам министра транспорта Болгарии Христо Алексиева, сегодня водолазы в очередной раз проведут осмотр корпуса сухогруза и составят план дальнейшей операции по ликвидации последствий инцидента. «На данный момент ситуация стабилизировалась, дальнейшего разрушения судна не предвидится», — резюмировал он.
Напомним, турецкий сухогруз VERA SU, шедший под панамским флагом с Украины в болгарский порт Варна с крупной партией азотных удобрений, сель на мель у Каменного Берега 20 сентября. Корабль получил серьезные повреждения, а в Черное море попали несколько тонн химикатов.