София, 4 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Европейская комиссия по морской безопасности (ЕКМБ) направила к черноморскому побережью Каменного Берега (Добричская область Болгарии) три корабля, которым предстоит провести дополнительные спасательные работы на месте крушения сухогруза VERA SU. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

The Photographer Сухогруз

Согласно официальным данным, в ходе соответствующих работ планируется перегрузить товар из трюмов VERA SU, а также эвакуировать членов его экипажа. Ранее эксперты ЕКМБ пришли к выводу, что в настоящее время аварийное судно не представляет опасности для экологической ситуации в указанном регионе Черного моря, поскольку разлива топлива зафиксировано не было.

По словам министра транспорта Болгарии Христо Алексиева, сегодня водолазы в очередной раз проведут осмотр корпуса сухогруза и составят план дальнейшей операции по ликвидации последствий инцидента. «На данный момент ситуация стабилизировалась, дальнейшего разрушения судна не предвидится», — резюмировал он.

Напомним, турецкий сухогруз VERA SU, шедший под панамским флагом с Украины в болгарский порт Варна с крупной партией азотных удобрений, сель на мель у Каменного Берега 20 сентября. Корабль получил серьезные повреждения, а в Черное море попали несколько тонн химикатов.