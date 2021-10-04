Москва, 4 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. По итогам 2021 года наибольший рост номинальных зарплат произойдёт в пяти регионах России. Такие прогнозы дали в Минэкомразвития РФ.

40.мвд.рф Зарплата в конверте

Согласно составленному ведомством прогнозу социально-экономического развития на 2022 год и плановый период 2023—2024 годы, на который ссылается газета «Известия», значительнее всего этот показатель вырастет в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, а также в Калмыкии и Забайкальском крае.

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Так, в российской столице и Тамбовской области темпы роста составят 9,8%, в Санкт-Петербурге — 9,5%, в Калмыкии и Забайкальском крае прирост зарплат местных жителей также будет выше 9%. Кроме того, на 9% зарплаты вырастут и у жителей Дагестана.

Худшую динамику, согласно прогнозу, покажет Республика Коми — прирост окажется ниже инфляции и составит 4%.

Добавим, что в абсолютных величинах наиболее высокие показатели номинальной заработной платы ожидаются в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах — свыше 90 тыс. рублей в месяц. Также в числе таких регионов Москва, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край.

Меньше всего номинальные зарплаты у жителей Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области — ниже 32 тыс. рублей в месяц.

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По данным ведомства, к 2024 году номинальная зарплата продолжит расти во всех регионах страны, при этом наиболее высокие темпы прогнозируются в Алтайском крае (+7,6% по консервативному варианту и +8% по базовому), Воронежской области (+7,7% и +8% соответственно) и Ярославской области (на +6,4% и на +8,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, реальная начисленная заработная плата в России в июле 2021 года сократилась на 6,5% по сравнению с июнем, а рост в годовом выражении замедлился до 2,2% с 3,3% месяцем ранее.