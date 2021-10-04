Волгоград, 4 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Четвертый этап Чемпионата России по ралли-рейдам «Сталинград» пройдёт в Волгоградской области, сообщила ИА REGNUM пресс-служба администрации региона.

Daniel P. Gauer Грузовик команды «КАМАЗ-мастер» на ралли

Трассы готовят в Городищенском, Иловлинском, Дубовском, Калачевском и Ольховском районах и во Фролово. Всего для спортсменов оборудуют 1,3 тысячи километров дистанции, из которых 900 — скоростные. В гонках примут участие более 50 экипажей из России, Латвии и Республики Беларусь.

Торжественное открытие ралли-рейда и первый старт состоятся 21 октября в хуторе Вертячий Волгоградской области. Церемония закрытия и награждение победителей пройдут 24 октября.