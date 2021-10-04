Москва, 4 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Так называемое «досье Пандоры» — обнародованный архив офшорных операций бывших и действующих глав государств — доктор экономических наук Никита Кричевский называл не иначе, как «пшик Пандоры». В своем телеграм-канале он пояснил причину своей иронии:

Иван Шилов ИА REGNUM Офшоры

«Вчера вечером международный консорциум журналистов — расследователей опубликовал доклад «Архив Пандоры» (Pandora Papers) о возможной причастности мировых лидеров, их приближенных, чиновников и бизнесменов к офшорным схемам. Про иностранцев, особенно из «развитого» мира, все понятно, но мы-то чего ждали? Притом, что офшоры до сих пор находятся в легальном правовом пространстве?

Почикали Эрнста, Кривоногих, Чемезова и что? Они чиновники? Все они имеют прямое отношение к Путину, но что из этого следует? Тут другая проблема — отсутствие доверия как к собственной стране, так и к своему окружению. Случись что — тут же забудут, кинут, обнесут и останешься у разбитого корыта. Что до налогов, то уверенность, будто офшорная собственность ими не облагаются, — вчерашний день.

ФНС и спецслужбы обо всех «шалостях» элитки знают, а налоги на те же КИК насчитывают в автоматическом режиме. В общем, гора родила мышь. Зато будет о чем поговорить, а всяким туповатым чудакам типа Зеленского — еще и неуклюже оправдываться».

Как сообщало ИА REGNUM, международный консорциум журналистов опубликовал документы, в которых имеются данные об офшорных счетах ряда политиков и знаменитостей. Из него следует, что США является крупнейшим налоговым убежищем.

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