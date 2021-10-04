Уфа, 4 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Восемь сельских клубов отремонтировали в текущем году в Башкирии. Об этом 4 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Цитата из к/ф «Дело было в Пенькове». реж. Станислав Ростоцкий. 1957. СССР Концерт в новом сельском клубе

По его словам, руководство региона постепенно приводит в порядок сельские дома культуры. Так, сельский клуб в селе Нижнее Аврюзово Альшеевского района сильно обветшал и требовал срочного ремонта. В здании заменили окна, обновили внутреннюю отделку, отремонтировали крышу, зрительный зал, музыкальную комнату, а также площадку для занятий хореографией.

«Дом культуры ожил, и вместе с ним всё село Нижнее Аврюзово. Местные таланты обещали чаще радовать селян концертами и мероприятиями», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что руководство Башкирии продолжит создавать условия для творчества. В текущем году в республике были капитально отремонтированы восемь сельских клубов в Чекмагушевском, Хайбуллинском, Стерлибашевском, Балтачевском, Альшеевском, Бижбулякском, Бурзянском и Зилаирском районах.

В настоящее время завершается строительство многофункционального сельского дома культуры в деревне Явгильдино Караидельского района.

«До конца года распахнут свои двери еще три обновленных сельских клуба в Буздякском, Салаватском и Стерлитамакском районах», — пообещал глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на территории тюремного замка появится музейный комплекс.