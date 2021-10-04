Элиста, 4 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUMпривели в региональном оперштабе 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 610 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что эпидемическая ситуация в Калмыкии остаётся достаточно напряжённой. В республике действуют коронавирусные ограничения. Решение об их продлении будет принято 24 октября.