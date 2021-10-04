Москва, 4 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Первый испытательный пуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно провела в Баренцевом море атомная подводная лодка «Северодвинск». Об этом 4 октября сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Mil.ru К-560 «Северодвинск»

«Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно данным объективного контроля, ракета выполнила полет по заданным параметрам и успешно поразила условную цель.

Кроме того, уточняется, что «испытательная стрельба ракетой «Циркон» с атомной подводной лодки признана успешной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отряд кораблей и судов арктической группировки Северного флота (СФ) ВМФ России, следующий по маршруту Северного морского пути, прошёл из моря Лаптевых в Карское море проливом Вилькицкого.