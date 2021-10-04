Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который пытался устроиться на работу судебным приставом по поддельному диплому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в краевом СУ СКР.

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Обвиняемый предоставил в отдел государственной службы и кадров управления Федеральной службы судебных приставов России по Камчатскому краю и Чукотскому АО подложный диплом о получении им среднего профессионального образования.

Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в подделке COVID-документов — результатов тестов на коронавирус и сертификатов о вакцинации.