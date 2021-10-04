Саратов, 4 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 325 новых случаев заражения коронавирусом, выписался по выздоровлении 231 пациент. Об этом сообщает 4 октября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа инфицированных за сутки пневмония диагностирована у 171 пациента, с признаками ОРВИ — 151 человек, в трех случаях — бессимптомное течение заболевания. Всего зарегистрировали 90 038 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 81 819 человек.

В Саратове выявили наибольшее количество заболевших за сутки — 121 случай, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 98 человек, до 20 лет — 31 человек.

Как сообщало ИА REGNUMM, в Саратовской области приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в барах и ночных клубах. До 16 октября действует запрет на бронирование мест в гостиницах, прием и размещение групп несовершеннолетних для участия в различных мероприятиях.

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