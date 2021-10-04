Вашингтон, 4 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В сети появилась информация о том, что вскоре в продаже появятся новые карты расширения памяти для консолей Xbox Series X/S. Об этом 3 октября сообщил портал Windows Central со ссылкой на инсайдера.

Xbox Series X

Источник издания утверждает, что вскоре обладатели Xbox Series X/S смогут купить карты расширения памяти на 512 гигабайт, производством которых занимается компания Seagate. Позже информацию подтвердил на своей twitter-странице старший редактор портала The Verge Том Уоррен.

Свою публикацию он сопроводил фотографиями, на которых запечатлены буклеты с рекламой устройств. Пока нет информации о том, по какой цене будут продаваться эти карты, ожидается, что они поступят в продажу 14 ноября 2021 года, а рекламная кампания Seagate начнётся «на следующей неделе» (11−17 октября 2021-го).

https://twitter.com/tomwarren/status/1444712531600236544

Отметим, ёмкость встроенного накопителя Xbox Series S составляет всего 512 гигабайт, что доставляет неудобства владельцам консоли. Напомним, релиз Xbox Series X/S состоялся 10 ноября 2020 года.