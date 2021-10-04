Лесозаводск, Приморский край, 4 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1963 и 1983 года рождения, которых обвиняют в убийстве и разбое, совершенном 18 лет назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Goodfon.ru Выстрел из ружья

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По версии следствия, 8 сентября 2003 года фигурант уголовного дела 1963 года рождения договорился со своим племянником о нападении в ночное время на продавцов торговых киосков в Лесозаводске. Мужчины вязли обрез ружья и пришли к киоску на улицу Григоренко, постучали в окошко витрины. Племянник следил за окружающей обстановкой, а его дядя, направив в сторону продавца обрез ружья, потребовал передать ему деньги.

Женщина отпрянула в сторону, а в этот момент обвиняемый выстрел ей в голову и убил её. После случившегося нападавшие похитили пиво, 1,5 тыс. рублей и скрылись с места происшествия.

В ходе расследования старший соучастник пытался ввести в заблуждение следствие и давал ложные показания. Тем не менее следователями и полицейскими установлены свидетели, которые опровергли его показания. Свидетели смогли дать показания, так как фигуранты дела на тот момент уже не были живы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае суд вынес приговор по делу об убийстве подростка семилетней давности.