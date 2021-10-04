Кемерово, 4 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1246 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 4 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 10 386 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 57 555 случаев заражения коронавирусом, 54 992 человека выздоровели, 1317 пациентов скончались.