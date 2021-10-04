Лыткарино, Московская область, 4 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в связи с крушением вертолёта Robinson в Московской области, сообщили 4 октября пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

(сс) George Chernilevsky Лопасти вертолета

Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). По предварительным данным, вертолёт под управлением пилота и с двумя пассажирами на борту потерпел крушение возле Тураевского шоссе в лесополосе.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, появилось видео с места падения вертолета Robinson в подмосковном Лыткарино.